Гривня на межбанке укрепилась до 15,60 за доллар

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 11 ноября, на открытии торгов установились на уровне 15,30/15,75 грн/долл. против 15,40/15,90 грн/долл. на закрытии торгов в понедельник.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки по гривне-евро составили 18,9857/19,5410 грн/евро.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3323/0,3425 грн/рубль.

Согласно данным сайта, гривня продолжает укрепляться. По сотоянию на 10:32 котировки составили 15,22/15,60 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 10 ноября, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 14,8042 грн/долл., что на 33 копейки ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

Также в понедельник НБУ в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

Читайте такжеНацбанк усилит ограничения на валютном рынке, если не добьется курса до 13 грн/$По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1» заявила, что считает оптимальным для расчета государственного бюджета Украины на 2015 год валютный курс на уровне не выше 12,95 грн/долл.