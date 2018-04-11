В Украине дешевеет валюта: гривня укрепилась до 25,95 за доллар

По сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

В среду, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 25,91/25,95 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,06/32,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4057/0,4068 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9314 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 210 сделок на сумму 94,78 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,97 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находилист на уровне 32,07/32,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4088/0,4097 грн/рубль.