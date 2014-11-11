Слова Путина не помогли: курс доллара снова вырос выше 46 рублей

Одновременно с этим курс евро на биржевых торгах поднялся выше 57 руб., пишет РБК.

На максимуме стоимость доллара в ходе утренних торгов достигла 57,3035 руб., что почти на 50 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Напомним, что накануне доллар и евро на Московской бирже резко подешевели, так что курс доллара опустился ниже 45 руб., а курс евро упал почти до 56 руб. Источник в правительстве даже заявил журналистам, что в кабинете министров ожидают снижения курса доллара до 42 руб.

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Аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров объяснил вчерашнее укрепление рубля заявлениями ЦБ, предупредившего о готовности совершать интервенции на валютном рынке в случае появления угрозы финансовой стабильности, а также намерении ограничить объем предоставления ликвидности.

«Сегодня на фоне коррекции котировок нефти, а также отсутствии новых позитивных моментов рубль может вновь возобновить ослабление», – полагает Егоров.

К 11:30 мск курс доллара на Московской бирже составлял 46,1505 руб./долл., что на 31,7 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Курс евро к этому моменту составлял 57,2815 руб./евро – на 48,15 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Центробанк РФ решил не сдерживать падение рубля.