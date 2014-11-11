Группировка «Исламское государство» хочет ввести собственную валюту, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Daily Mail.

Как утверждает издание, ИГ намерена вернуть динары времен раннего ислама, и религиозные лидеры в иракском Мосуле и провинции Найнава уже об этом объявили.

Читайте такжеThe Telegraph: Как НАТО должно ответить Исламскому государству?Издание уточняет, что ранее динары делались из чистого золота и серебра. На сегодня такая валюта используется в ряде стран, но монеты создаются из других материалов. ИГ, предположительно, собирается вернуться к оригинальным золотым и серебряным вариантам.

Подтверждения со стороны ИГ о введении собственной валюты пока не поступало, однако в соцсетях появились сообщения со ссылкой на заявления религиозных лидеров в мечетях Мосула и Найнавы, говорится в статье. Предполагается, что динары поступят в обращение в ближайшие несколько недель на территориях, которые находятся под контролем ИГ.