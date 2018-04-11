В Кабмине отчитались: почти 60% военных в Украине уже получают повышенные пенсии

Срок перерасчета пенсий военным установлен до 1 мая текущего года.

По состоянию на 11 апреля в Украине повышенные пенсии, согласно постановлению правительства, принятому 21 февраля текущего года о повышении пенсий военнослужащим и некоторым представителям силовых органов, получают уже 316 тысяч человек или почти 60% от общего числа таких пенсионеров.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе селекторного совещания.

"По состоянию на сейчас уже получают соответствующие выплаты 316 тысяч военных пенсионеров. То есть, около 60% уже получили соответствующие повышения и свои полноценные уже пересчитанные военные пенсии", - сказал Розенко.

Он также сообщил, что на данный момент поступило около 500 тыс. заявок на пересчет пенсий от силовых органов, что составляет 90%.

Также Розенко добавил, что всего лишь 72% поступивших заявлений на данный момент обработаны.

Вице-премьер-министр также обратил внимание на необходимость выполнения задания правительства об обеспечении перерасчета и выплаты пенсий до 1 мая 2018 года. "Это задание должно быть выполнено. Мы должны до 1 мая пересчитать все пенсии, также до 1 мая все выплаты военным пенсионерам должны быть осуществлены в полном объеме. У нас есть для этого время, у нас есть для этого все необходимые возможности и мы обязаны это выполнить", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Пенсионного фонда, по состоянию на 11 апреля, согласно решению правительства о повышении пенсий военнослужащим и некоторым представителям силовых органов в рамках пенсионной реформы, выплачена доплата к пенсиям военных на общую сумму 1,5 млрд грн.

21 февраля 2018 года Кабмин принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.

По информации Кабмина, Пенсионный фонд Украины со второй половины марта должен был начать выплаты пересчитанных пенсий для 12 силовых ведомств.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 грн. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.