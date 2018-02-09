Депутат Загорий отрицает свою причастность к компании «УНЛ»

Напомним, в ряде интернет-СМИ появлялась информация о том, что ряд известных политиков якобы контролирует лотерейный рынок Украины.

Народный депутат от фракции БПП и совладелец фармацевтической фирмы «Дарница» Глеб Загорий отрицает свою причастность к компании «Украинская национальная лотерея» (УНЛ) и к любым видам игорного бизнеса.

Об этом он заявил в комментарии онлайн-изданию mind.ua, передают "Українські новини".

Напомним, в ряде интернет-СМИ появлялась информация о том, что ряд известных политиков якобы контролирует лотерейный рынок Украины.

Согласно электронной декларации за 2017 год, Глеб Загорий является конечным бенефициарным владельцем в ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница », ЧАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» и в ряде других предприятий.

Среди своих доходов Загорий указал зарплату депутата в размере 228464 грн. и заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах – Национальной медицинской академии последипломного образования и Киевском национальном университете технологии и дизайна.

Кроме того, Загорий указал 3 млн. грн. в рубрике «гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам» от ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и роялти в размере 9,22 млн. грн. от этого же юридического лица.

В своей электронной декларации Глеб Загорий указал 34,9 млн. грн. на счетах в украинских банках – «Ощадбанк», «Укрсиббанк» и других банках. Кроме того, он задекларировал 2,2 млн. долларов, 425 тыс. евро и 5,9 млн. грн. наличными, 30 млн. грн. дебиторской задолженности за корпоративные права и 1 млн. долларов, одолженных третьим лицам.