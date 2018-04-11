Минфин оценил расходы бюджета-2017 на госдолг в почти 500 миллиардов

В том числе на обслуживание госдолга направлено 110,5 млрд грн.

Расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание государственного долга в 2017 году составили 474 млрд грн.

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Об этом говорится в отчете о выполнении в 2017 году среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2017-2019 годы, обнародованном на сайте Министерства финансов.

Согласно документу, в том числе на погашение госдолга направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн.

Также сообщается, что объем госзаимствований в 2017 году составил 478,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Программе управления государственным долгом на 2018 год, Министерство финансов оценивает общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета в 305,9 млрд грн и планирует в 2018 году заимствовать 231,961 млрд грн, в том числе 108,203 млрд грн - на внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.