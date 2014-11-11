Завтра в банках доллар ожидается по 16,67 гривни
12:10, 11 ноября 2014Финансы
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Курс отсечения, который указывает НБУ на Межбанке на сегодня 11.11.2014 г. сформирован, его значение составляет 15,7525 грн. за доллар.
Завтра в кассах банков ожидается курс продажи доллара 16,6758 / Фото УНИАН
Средневзвешенный (индикативный) обменный курс – 15,8817. Тем самым на завтра в кассах банков ожидается курс продажи доллара 16,6758, пишет finance.ua.
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Курсы валют на Межбанке к этому времени были:
доллар США – 15,2000/15,6000
евро – 18,8601/19,3518
российский рубль – 0,3282/0,3371
Средневзвешенный курс по данным НБУ на Межбанке в 11:00 – 14.8042, объем сделок – 0,00 млн долларов США.
Напомним, вчера Нацбанк опустил официальный курс гривни до нового исторического минимума.
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