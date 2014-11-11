Завтра в банках доллар ожидается по 16,67 гривни

Средневзвешенный (индикативный) обменный курс – 15,8817. Тем самым на завтра в кассах банков ожидается курс продажи доллара 16,6758, пишет finance.ua.

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 15,60 за доллар

Курсы валют на Межбанке к этому времени были:

доллар США – 15,2000/15,6000

евро – 18,8601/19,3518

российский рубль – 0,3282/0,3371

Средневзвешенный курс по данным НБУ на Межбанке в 11:00 – 14.8042, объем сделок – 0,00 млн долларов США.

Напомним, вчера Нацбанк опустил официальный курс гривни до нового исторического минимума.