Фонд гарантирования обвинил руководство банка «Траст» в банкротстве финучреждения

По информации Фонда, руководство банка в течение 2010 - 2016 годов придерживалось несбалансированной агрессивной кредитной политики.

Руководство банка «Траст» в течение 2010 - 2016 годов придерживалось несбалансированной агрессивной кредитной политики, что привело к потере ликвидности и неплатежеспособности финучреждения.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц, в настоящее время осуществляющего ликвидацию банка «Траст», в период признания финучреждения неплатежеспособным на его балансе учитывались активы на 759,5 млн грн, однако их оценочная стоимость оказалась в 2,7 раза ниже.

Фонд отметил, что 70% активов банка представлены кредитами, большинство из которых низкого качества обслуживания из-за выдачи средств без надлежащей оценки платежеспособности заемщиков.

В то же время, свыше 7 тысяч кредитных договоров на 140 млн грн заключены с жителями оккупированных Донецкой и Луганской областей, вернуть которые в принудительном порядке на данный момент не представляется возможным.

Кроме того, переданное банку в залог движимое имущество практически сразу после получения кредитных средств незаконно отчуждалось заемщиками в пользу третьих лиц.

Также для вывода активов из банка накануне его банкротства руководство финучреждения заключало ничтожные сделки об уступке прав требования по кредитам и договора с рядом субъектов хозяйствования о предоставлении услуг с оплатой без первичных документов.

Фонд отметил, что передал в правоохранительные органы 6 заявлений о совершении уголовных правонарушений на сумму 13,2 млн грн, и в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Также сообщается, что Фонд выплатил гарантированное возмещение вкладчикам банка на 533,3 млн грн и погасил требования кредиторов на 198,3 млн грн из 666,8 млн грн акцептованных требований.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка «Траст» в декабре 2016 года. Банк работал на рынке Украины с 2007 года. 79% его акций принадлежали совладельцу группы компаний EasyPay и АВК Владимиру Авраменко.