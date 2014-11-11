Доллар преодолел психологическую отметку в 16 гривень, евро - в 20 гривень

Котировки по гривне-евро в 14:16 преодолели отметку в 20 гривень и составили 19,6468/20,0318, но позже снизились до 19,6267/19,9994 грн/евро, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни к российскому рублю составили 0,3378/0,3447 грн/рубль.

Таким образом, после укрепления утром до до 15,60 за доллар, гривня продолжила свое снижение.

Напомним, на открытии торгов котировки установились на уровне 15,30/15,75 грн/долл.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 10 ноября, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 14,8042 грн/долл., что на 33 копейки ниже официального курса на предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

Также в понедельник НБУ в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1» заявила, что считает оптимальным для расчета государственного бюджета Украины на 2015 года валютный курс на уровне не выше 12,95 грн/долл.