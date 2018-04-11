Сколько денег украинцы хранят на депозитах: свежая статистика НБУ
18:13, 11 апреля 2018Финансы
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Объем депозитов в украинских банках в марте вырос на 0,4% в гривне и сократился на 0,1% в валюте.
Объем депозитов в украинских банках в марте вырос на 0,4% в гривне / фото УНИАН
Объем гривневых депозитов в украинских банках за март вырос на 0,4% – до 484,939 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,1%, до 13,560 млрд долл.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 1,1% ниже показателя на начало года, валютных – на 1,2%.
Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,3% в марте и на 2,2% с начала года - до 581,789 млрд грн.
Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 0,7% в марте и на 6,1% с начала года - до 16,859 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.
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