Сколько денег украинцы хранят на депозитах: свежая статистика НБУ

Объем депозитов в украинских банках в марте вырос на 0,4% в гривне и сократился на 0,1% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за март вырос на 0,4% – до 484,939 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,1%, до 13,560 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 1,1% ниже показателя на начало года, валютных – на 1,2%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,3% в марте и на 2,2% с начала года - до 581,789 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 0,7% в марте и на 6,1% с начала года - до 16,859 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.