Медведев признал, что россияне начали активно скупать валюту
Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что россияне начали активно скупать валюту, и обещает не вводить ограничения на ее продажу.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на заседании российского правительства.
«Последнее время мы наблюдаем резкое колебание курса рубля. Все сегодня аналитики признают, что рубль сильно недооценен, этому способствуют недобросовестные игроки, и результат - даже люди, которые далеки от биржевых торгов, от того, чтобы следить за всеми колебаниями курса, отправились в обменники», - сказал Медведев.
Читайте такжеМедведев подписал постановление о цене на газ для Украины
По его словам, желание людей подстраховать свои сбережения понятно, особенно на фоне всякого рода слухов о возможности введения дополнительных мер валютного контроля или ограничений движения капитала.
«То там, то здесь появляются непродуманные инициативы на ограничения продажи валюты гражданам. Хотел бы ответственно заявить, что позиция правительства РФ и Центрального банка РФ по этому вопросу абсолютно единая – никаких ограничений на продажу валюты не должно быть. Такая ситуация обеспечена нашими золотовалютными резервами, которые весьма значительны, и общей макроэкономической ситуацией», - сказал Медведев.
В тоже время он сообщил, что Центробанк РФ дал целый ряд важных сигналов, в частности, отказался от валютного коридора и регулярных интервенций.
По его словам, приняты решения, которые должны успокоить ситуацию, и движение курса перестанет определяться «спекулятивной составляющей».
Медведев заявил, что «фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля не существует».
Между тем сегодня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вновь поднялся выше психологически важной отметки в 46 руб. На максимуме стоимость доллара поднялась до 46,2 руб., что на 35 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов. Одновременно с этим курс евро на биржевых торгах поднялся выше 57 руб.