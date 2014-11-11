Медведев признал, что россияне начали активно скупать валюту

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на заседании российского правительства.

«Последнее время мы наблюдаем резкое колебание курса рубля. Все сегодня аналитики признают, что рубль сильно недооценен, этому способствуют недобросовестные игроки, и результат - даже люди, которые далеки от биржевых торгов, от того, чтобы следить за всеми колебаниями курса, отправились в обменники», - сказал Медведев.

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По его словам, желание людей подстраховать свои сбережения понятно, особенно на фоне всякого рода слухов о возможности введения дополнительных мер валютного контроля или ограничений движения капитала.

«То там, то здесь появляются непродуманные инициативы на ограничения продажи валюты гражданам. Хотел бы ответственно заявить, что позиция правительства РФ и Центрального банка РФ по этому вопросу абсолютно единая – никаких ограничений на продажу валюты не должно быть. Такая ситуация обеспечена нашими золотовалютными резервами, которые весьма значительны, и общей макроэкономической ситуацией», - сказал Медведев.

В тоже время он сообщил, что Центробанк РФ дал целый ряд важных сигналов, в частности, отказался от валютного коридора и регулярных интервенций.

По его словам, приняты решения, которые должны успокоить ситуацию, и движение курса перестанет определяться «спекулятивной составляющей».

Медведев заявил, что «фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля не существует».

Между тем сегодня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вновь поднялся выше психологически важной отметки в 46 руб. На максимуме стоимость доллара поднялась до 46,2 руб., что на 35 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов. Одновременно с этим курс евро на биржевых торгах поднялся выше 57 руб.