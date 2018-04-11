Санкционная зависимость: могут ли санкции против российских олигархов ударить по их собственности в Украине

За несколько дней после введения США новых антироссийских санкций российские олигархи из-за падения стоимости акций их компаний потеряли более 16 млрд долларов. Российский рубль продолжает падать, к примеру, курс евро 11 апреля уже превысил 80 рублей, достигнув максимума с марта 2016 года. А вот гривна, вопреки расхожему мнению о продолжающейся экономической зависимости Украины от России, продолжает укрепляться. Это даже удивляет, если вспомнить, как раньше гривна «стремилась вниз» вслед за падением рубля. По словам экономиста Виталия Шапрана, сегодня уже можно говорить о нашей индифферентности (нейтральности, – УНИАН) по отношению к ситуации в России. «Мы не просто независимы от рубля, у нас достаточно серьезные основания сказать, что у нас противоположные тенденции», – отмечает Шапран.

Экономист объясняет это тем, что раньше почти треть нашего экспорта отправлялась в Российскую Федерацию, а сейчас этот показатель едва достигает десяти процентов. Кроме того, что нет существенного влияния на наш экспорт со стороны России, нет и каких-либо других финансовых каналов влияния с их стороны (речь идет, например, о займах). «Их поведение, направленное на выживание Украины с российских внутренних рынков, дало о себе знать. Мы переориентировали свой экспорт на Азию и ЕС», – добавляет Шапран.

Однако говорить о полной финансовой независимости от России все-таки рановато. Несмотря на военную агрессию со стороны северного соседа, некоторые российские олигархи из «кремлевского списка» продолжают сохранять свои бизнес-интересы в Украине. Так, сегодня в аналитической системе YouControl появилась информации о двух олигархах из России под санкциями, которые все еще являются бенефициарами ряда украинских компаний. Речь идет об Игоре Ротенберге и недавно прославившемся своими связями с Настей Рыбкой Олеге Дерипаске.

Игорь Ротенберг – старший сын российского долларового миллиардера Аркадия Ротенберга, того самого, который входит в круг приближенных Владимира Путина. Игорь Ротенберг является бенефициаром киевского торгового центра «Оушен Плаза». Что касается Олега Дерипаски – владельца крупнейшего в мире производителя алюминия, российской компании «Русал», – он остается бенефициаром семи украинских компаний. А именно: ООО «Гуардон Украина», ООО «Компания «Алюминий Украины», ООО «Русал Центр учета Николаев», ООО «Охрана НГЗ», ООО «Сервисный центр «Металлург»», ООО «Русал автоматизация», ООО «Николаевский глиноземный завод».

Президент Петр Порошенко уже заявил, что Украина тоже введет ограничительные меры против российских олигархов, внесенных в новый санкционный список США. И тот же Дерипаска, по словам Порошенко, будет включен в список украинских санкций. «Несколько дней назад я поручил СБУ, Кабинету министров и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США», – заявил Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 10 апреля.

Но как эти санкции отразятся на работе украинских компаний, бенефициарами которых остаются российские олигархи – большой вопрос.

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Экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко обращает внимание, что без анализа непосредственно принятого юридического документа о наших санкциях сложно прогнозировать их возможные последствия. По его мнению, скорее всего, эти санкции все-таки будут влиять не на хозяйственную деятельность конкретно компаний, а предполагать те или иные ограничения для акционеров. Допустим, по вывозу капитала, по осуществлению каких-то операций и так далее. «Но вопрос в том, как физически эти санкции будут прописаны. Ведь они могут быть номинальными, формальными. То есть, санкции де-юре есть, и де-факто нет», – рассуждает Геращенко.

В свою очередь, экономист, исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко считает, что санкционный список Украины может быть даже шире американского (уж точно не меньше). По его мнению, можно допустить, что у российских бизнесменов начнутся проблемы с собственностью в Украине, однако, потенциал такого развития событий не высокий. «Учитывая то, что структура собственности в Украине непрозрачная, периодически выливаются какие-то расследования, связанные с офшорами топ-государственных чиновников (часть из которых связаны с российским бизнесом), что традиционно в Украине конечный бенефициар маскируется – я бы предположил, что будет идти перерегистрация этих компания на других собственников на другие офшоры», – говорит эксперт.

Простыми словами, вероятнее всего, будет происходить маскировка российских собственников. «Возможный сценарий: отрапортовать, что санкции наложены, а в реальности это будет просто маскировка владельца», – подчеркивает Устенко.

Как бы там ни было, на сегодня соответствующее решение о санкциях еще не принято. Но хочется верить, что, если не защита национальных интересов, то хотя бы желание следовать мировому антироссийскому тренду, удержит наших политических лидеров от имитации бурной деятельности в пользу конкретных решений.

Ирина Шевченко