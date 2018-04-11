Порошенко выступает за снижение стоимости допороговых госзакупок до 50 тысяч гривень

Президент отметил, что соответствующий законопроект почти готов и будет внесен в Раду на следующей пленарной неделе.

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает инициативу по снижению предельной стоимости допороговых государственных закупок товаров и услуг, при достижении которой закупка должна осуществляться в системе ProZorro, с 200 тыс. до 50 тыс. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на итоги совещания, на котором обсуждался законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".

"Глава государства считает целесообразным снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 до 50 тыс. грн, вместе с тем упростив процедуру допороговых закупок на незначительные суммы", - говорится в сообщении.

«У меня вызывает возмущение, когда один и тот же государственный заказчик за государственные средства делает закупку девяти договоров на сумму 199 тыс. грн (каждый - УНИАН). Какая цель? Очень простая и одна - обойти ProZorro, обойти тендерные эффективные процедуры и заключить соглашение с карманным поставщиком. Поэтому главная цель этого законопроекта - сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать никому дискредитировать эту систему», - цитируются в сообщении слова главы государства.

Порошенко отметил, что проект изменений в закон «О публичных закупках» уже практически готов и должен поступить в Верховную Раду на следующей пленарной неделе.

Среди конкретных шагов, которые предлагаются для улучшения работы системы электронных закупок, Порошенко назвал повышение ответственности тех, кто планирует участвовать в тендере, но не планирует поставлять товар, имея единственную цель - сорвать конкурс.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году провела государственные закупки в электронной системе Prozorro на сумму 500,3 млрд грн, в то время как в 2016 году объем таких закупок составил 273 млрд грн.

Система электронных госзакупок Prozorro была распространена на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении госзакупок товаров стоимостью свыше 200 тыс. грн и работ свыше 1,5 млн грн. За время своей работы система позволила сэкономить более 46 млрд грн бюджетных средств. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия госсредств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.