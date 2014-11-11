Центробанк России из-за санкций вынужден активизировать скупку золота

Центральный банк России вынужден активизировать закупки золота у отечественных золотодобытчиков, так как западные санкции затруднили для добывающих компаний продажу драгметаллов за рубеж, что для центробанка стало хорошей возможностью повысить ликвидность своих валютных резервов, передает Reuters со ссылкой на источники.

Большая часть добываемого в России золота обычно продавалась местным коммерческим банкам, таким как Сбербанк или ВТБ, которые могут затем перепродать металл Центральному банку или иностранным банкам. Но в этом году иностранные банки стараются не покупать российское золото на фоне введенных Западом санкций против страны из-за кризиса в Украине.

Читайте такжеЕС обсудит новые санкции против России на следующей неделеПоэтому российскому Центробанку не оставалось ничего другого, кроме как скупать добытое внутри страны золото, которое нельзя продать иностранным банкам, сказали два источника. По их словам, ЦБ уже купил большую часть добытого металла, предназначенного для коммерческих банков.

Хотя санкции прямо не запрещают западным банкам покупать золото, они осторожничают в отношении любого бизнеса со своими российскими коллегами, сказал источники.

"Так, вполне вероятно, что в период стабилизации, когда вопрос с санкциями будет решен, центральный банк прекратит скупать золото в свои резервы", - добавил второй источник.

Россия значительно активизировала закупки золота в этом году, уже добавив почти 115 тонн золота к своим резервам против 77,5 тонн за весь 2013 год и 75 тонн за 2012 год, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (WGC).

Центральные банки активно покупали золото во время финансового кризиса, последовавшего за коллапсом Lehman Brothers, в попытке диверсифицировать свои валютные резервы, добавив 1.800 тонн в свои запасы в течение шести лет - по июнь 2014 года.