Два украинских банка хотят объединиться

Акционеры «Скай Банка» рассмотрят вопрос о присоединении банка «Сич».

Акционеры «Скай Банка», ключевым из которых является гражданин Казахстана Ариф Бабаев, рассмотрят вопрос о присоединении к финучреждению банка «Сич», принадлежащего украинцам Олегу Баланде и Валерию Раздорожному.

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Об этом свидетельствует обновленная повестка дня годового общего собрания акционеров «Скай Банка», запланированного на 23 апреля.

«Поручить наблюдательному совету «Скай Банка» провести переговоры и соответствующие меры по банку «Сич» для решения вопроса об определении путей реорганизации банка по упрощенной процедуре, определенной Законом Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков»», - говорится в проекте повестки в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также в проекте есть поручение правлению банка о подготовке соответствующих документов.

Справка УНИАН. «Скай Банк» (ранее – «Регион-Банк») основан в 1991 году и на начало 2018 года занимал 76 место по объему активов среди 84 работающих в Украине банков. В ноябре 2016 года Национальный банк согласовал приобретение ключевой доли акций банка гражданину Казахстана Арифу Бабаеву, после чего банк сменил наименование и сконцентрировался на развитии IT-решений в банковском секторе.

Банк «Сич» основан в 2011 году и на начало текущего года занимал 59 место по активам среди работающих банков.