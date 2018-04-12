Чистые резервы НБУ сократились до $6,3 миллиарда
08:48, 12 апреля 2018Финансы
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По сравнению с началом года резервы снизились на 4,9%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины в марте сократились на 1,8% - до 6,343 млрд долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, по сравнению с началом года чистые международные резервы снизились на 4,9%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составили 18,191 млрд долл., что на 3,3% ниже показателя на начало года.
Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.
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