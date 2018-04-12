Фискальная служба подсчитала количество кассовых аппаратов в Украине

Количество кассовых аппаратов в 2017 году выросло на 7,5%.

Количество зарегистрированных в Украине кассовых аппаратов в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 7,5%, или на 20 тысяч и составило 286 тысяч аппаратов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, за три года количество кассовых аппаратов выросло более чем на 28%, или на 63 тысячи штук.

В прошлом году подразделения аудита провели более 13,4 тыс. фактических проверок, что составляет 5% от 286 тыс. объектов, где применяются кассовые аппараты.

По результатам проведенных проверок (фактических и документальных) к субъектам хозяйствования применены 387 млн грн штрафных санкций, что на 25% больше показателя за 2017 год, при условии неизменности определенных законом размеров штрафов.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Кабинет министров Украины повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения кассового аппарата, с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн.

Кассовые аппараты в Украине по состоянию на 1 декабря 2017 года использовали 120 тыс. предпринимателей.

С 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространяется также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.

С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.