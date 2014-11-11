Рубль из-за агрессии Путина в Украине и дешевой нефти снова стремится к антирекордам

Рубль дешевеет на биржевой сессии вторника после резкого роста последних двух сессий, спровоцированного выступлениями российского руководства в защиту национальной валюты и переходом к свободному плаванию курса, сообщает Reuters.

"Рубль на непродолжительное время получил поддержку за счет словесных интервенций президента РФ и Банка России, которые высказали уверенность в скором прекращении спекулятивных атак на рубль. Сегодня часть игроков в отсутствие активных торгов из-за рубежа взяли паузу, снижение нефти не в пользу рубля, ЦБ не сильно зажал ликвидность через репо", - сказали аналитики банка "Нордеа".

Они ожидают сдержанного ослабления рубля к уровням примерно 47,00 за доллар.

К 13.00 мск доллар США оценивался на Московской бирже в 46,58, что на полтора процента выше закрытия понедельника, евро вырос на 1,7 процента до 57,79 рубля.

"Сегодня продолжения вербальных интервенций нет, и поддерживать рубль некому, а после отмены коридора и продаж валюты на его границах у спекулянтов остается интерес "пощупать" Центробанк - на каких уровнях он выйдет с интервенциями, и до этого момента набирать валютный лонг, тем более откупая подешевевшую валюту", - сказал Игорь Акиньшин из "Альфа-банка".

Читайте такжеБанк России больше не готов тратить миллиарды долларов в день на поддержку рубляПротив рубля выступает очередное снижение нефтяных цен к четырехлетним минимумам и нестабильная ситуация на востоке Украины, неясная ситуация с валютными накоплениями корпоративного и банковского сектора под уплату внешних займов, объем которых в ноябре-декабре составляет почти $44 миллиарда вместе с процентами.

Свою роль играет и неопределенность с настроением населения в ситуации обесценения рубля последних дней - на прошлой неделе рубль терял в моменте 10 процентов после отмены 5 ноября Центробанком нелимитированных интервенций, а с начала года потери рубля доходили до трети его стоимости.

"На данный момент ключевыми факторами, определяющими курс рубля, являются спрос на иностранную валюту со стороны населения и ожидания рынка в отношении того, какого объема интервенции предпримет Банк России в случае сохранения давления на рубль", - говорится в аналитическом обзоре банка "ВТБ Капитал".

Аналитики банка также согласны, что рынок может попытаться на практике протестировать готовность Банка России мириться с волатильностью обменного курса.