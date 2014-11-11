Рубль из-за агрессии Путина в Украине и дешевой нефти снова стремится к антирекордам
К 13.00 мск доллар США оценивался на Московской бирже в 46,58, что на полтора процента выше закрытия понедельника, евро вырос на 1,7 процента до 57,79 рубля.
Рубль дешевеет на биржевой сессии вторника после резкого роста последних двух сессий, спровоцированного выступлениями российского руководства в защиту национальной валюты и переходом к свободному плаванию курса, сообщает Reuters.
"Рубль на непродолжительное время получил поддержку за счет словесных интервенций президента РФ и Банка России, которые высказали уверенность в скором прекращении спекулятивных атак на рубль. Сегодня часть игроков в отсутствие активных торгов из-за рубежа взяли паузу, снижение нефти не в пользу рубля, ЦБ не сильно зажал ликвидность через репо", - сказали аналитики банка "Нордеа".
Они ожидают сдержанного ослабления рубля к уровням примерно 47,00 за доллар.
К 13.00 мск доллар США оценивался на Московской бирже в 46,58, что на полтора процента выше закрытия понедельника, евро вырос на 1,7 процента до 57,79 рубля.
"Сегодня продолжения вербальных интервенций нет, и поддерживать рубль некому, а после отмены коридора и продаж валюты на его границах у спекулянтов остается интерес "пощупать" Центробанк - на каких уровнях он выйдет с интервенциями, и до этого момента набирать валютный лонг, тем более откупая подешевевшую валюту", - сказал Игорь Акиньшин из "Альфа-банка".
Читайте такжеБанк России больше не готов тратить миллиарды долларов в день на поддержку рубляПротив рубля выступает очередное снижение нефтяных цен к четырехлетним минимумам и нестабильная ситуация на востоке Украины, неясная ситуация с валютными накоплениями корпоративного и банковского сектора под уплату внешних займов, объем которых в ноябре-декабре составляет почти $44 миллиарда вместе с процентами.
Свою роль играет и неопределенность с настроением населения в ситуации обесценения рубля последних дней - на прошлой неделе рубль терял в моменте 10 процентов после отмены 5 ноября Центробанком нелимитированных интервенций, а с начала года потери рубля доходили до трети его стоимости.
"На данный момент ключевыми факторами, определяющими курс рубля, являются спрос на иностранную валюту со стороны населения и ожидания рынка в отношении того, какого объема интервенции предпримет Банк России в случае сохранения давления на рубль", - говорится в аналитическом обзоре банка "ВТБ Капитал".
Аналитики банка также согласны, что рынок может попытаться на практике протестировать готовность Банка России мириться с волатильностью обменного курса.