В России предлагают ограничить продажу валюты $500 в месяц

Председатель партии «Коммунисты России» (КР) Максим Сурайкин подготовил обращение на имя главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором предлагает рассмотреть возможность введения в России ограничений для физических лиц на покупку иностранной валюты для стабилизации курса российского рубля.

Как пишут «Известия», по мнению Сурайкина, ажиотаж и повышенной спрос на валюту несут угрозу экономической безопасности и стабильности и являются одними из основных причин падения рубля.

Лидер партии КР предлагает установить в России ограничение на покупку валюты физическим лицом суммой в $500 в месяц, или эквивалента данной суммы в иных валютах, в частности в евро.

Одновременно с этим Максим Сурайкин признает, что некоторые граждане имеют валютные обязательства — на обучение или лечение за границей или выплату валютного кредита. Для них он предлагает установить лимит на покупку валюты в размере суммы валютных обязательств плюс $500 в месяц.

По мнению коммуниста, такое ограничение поможет нормализовать спрос на валюту в стране и стабилизировать курс российского рубля, а также стать началом процесса постепенного снижения влияния иностранных валют на внутреннюю экономику.

Читайте такжеМедведев признал, что россияне начали активно скупать валюту В Центробанке сообщили, что предложение будет рассмотрено в соответствии с законодательством РФ в течение 30 дней.

Ранее, депутат Евгений Федоров обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Центробанка, который, по мнению законодателя, не выполняет свои конституционные обязанности по удержанию курса рубля. В своем обращении Федоров отметил, что с 17 декабря 2013 года по 27 октября 2014 года российский рубль упал по отношению к доллару США на 31%. В ноябре турбулентность на валютном рынке продолжилось, и на 10 ноября курс доллара находился на уровне 45 рублей.

Как сообщал УНИАН, российский рубль в этом году потерял почти 40% своей цены вследствие санкций мирового сообщества против России из-за ее агрессии в отношении Украины.Только за прошлый месяц, по сообщениям, Центральный банк России потратил $30 миллиардов из своих золотовалютных резервов на попытки поддержать курс рубля.