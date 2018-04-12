Евросоюз может увеличить срок экономических санкций против России - журналист

Напомним, в марте Совет Европейского Союза продлил санкции против РФ еще на полгода.

Европейский Союз может увеличить срок экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев.

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Об этом брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк написал в Twitter.

"Мы можем увидеть заявление от нескольких стран-членов ЕС о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018 по футболу в России. Кроме того, накануне заседания Евросовета в июне все чаще слышны разговоры об увеличении срока экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев", - сообщил Йозвяк.

We might see a number of eu member states announce a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia & increased talks about rolling over the Eu’s economic sanctions on Russia by 1 year instead of 6 months ahead of the #Euco in June. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 квітня 2018 р.

Напомним, 11 апреля президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили усиления санкций против России в ответ на ее агрессивные действия.

Как сообщал УНИАН, в марте Совет Европейского Союза продлил санкции против РФ в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции были продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.