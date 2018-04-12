Евросоюз может увеличить срок экономических санкций против России - журналист

12:04, 12 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк написал в Twitter.

"Мы можем увидеть заявление от нескольких стран-членов ЕС о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018 по футболу в России. Кроме того, накануне заседания Евросовета в июне все чаще слышны разговоры об увеличении срока экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев", - сообщил Йозвяк.

Напомним, 11 апреля президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили усиления санкций против России в ответ на ее агрессивные действия.

Как сообщал УНИАН, в марте Совет Европейского Союза продлил санкции против РФ в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции были продлены еще на полгода и применены к 150 лицам и 38 компаниям.

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Теги: #санкции#оккупация Крыма#санкции против России