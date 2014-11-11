НБУ опустил официальный курс сразу почти на гривню - до исторического минимума

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 11 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 1577.1363 (с 14.00 10 ноября – 1480.4225);

100 EUR – 1969.2124 (с 14.00 10 ноября – 1834.6876);

10 RUR – 3.4366 (с 14.00 10 ноября – 3.0921).

Читайте такжеДоллар преодолел психологическую отметку в 16 гривеньКак сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.

Доллар на межбанковском рынке сейчас уже стоит больше 16 гривень.