Вчера банки получили очередные 1,8 млрд гривень рефинансирования

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование шести банкам на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 4,687 млрд грн 14 банкам под 7,5% годовых на один день, на 633 млн грн 4 банкам на 7 дней под 9,5% годовых, на 100 млн грн одному банку на 14 дней под 10% годовых.

Читайте такжеНБУ вчера предоставил банкам еще 1,2 млрд рефинанса

Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 6,548 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 14,2%, в т.ч. по кредитам овернайт – 13,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 7 ноября предоставил банкам рефинансирование на 1,338 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 6,712 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 6,847 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 15,7%, в т.ч. по кредитам овернайт – 14,9% годовых.