Нацбанк сегодня продавал доллары по 15,88 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 11 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,8817 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, общий объем заявок на покупку валюты, поданный банками, составил 25,4 млн долл., минимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,7525 грн/долл.

Читайте такжеДоллар преодолел психологическую отметку в 16 гривень, евро - в 20 гривеньКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 15-16 грн/долл.

Нацбанк на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 10 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,2242 грн/долл.