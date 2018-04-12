Нацбанк дал прогнозы по росту экономики и инфляции

НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%.

Национальный банк пересмотрел макроэкономические прогнозы, оставив неизменным прогноз роста реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции на конец года 8,9%.

Читайте такжеВсемирный банк: инфляция в Украине останется высокой из-за роста зарплат бюджетников

Как говорится в материалах НБУ, так же, как и ранее, в 2019 году ожидается рост экономики Украины на 2,9% при инфляции 5,8%.

В 2020 году, по прогнозам НБУ, ожидается рост ВВП на 2,9% при инфляции 5%.

По оценкам НБУ, основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление, а экспорт продолжит рост благодаря благоприятным условиям торговли, высокому урожаю, расширению доступа украинских предприятий на внешние рынки.

Отмечается, что укрепление гривни в первом квартале будет сдерживать рост цен, однако инфляционное давление будет поддерживаться ростом цен на продовольственные товары на фоне расширения их экспорта и роста потребительского спроса вследствие увеличения доходов населения.

"Ключевым допущением очерченного сценария остается дальнейшее продвижение в проведении структурных реформ и сотрудничество с Международным валютным фондом. Это позволит сохранить доступ к официальному финансированию и от других организаций, а также к международным рынкам капитала", - говорится в материалах НБУ.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%, но при этом повысил прогноз по инфляции на конец 2018 года до 8,9%.

Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост ВВП около 3,5% при инфляции 10%.