НБУ назвал новые сроки получения очередного транша МВФ

В НБУ считают, что Украина выполнит все условия Фонда для очередного пересмотра программы.

Национальный банк Украины прогнозирует получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда в начале третьего квартала текущего года.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

«Это будет, возможно, в третьем квартале, в начале третьего квартала», - сказал Сологуб.

По его словам, в НБУ считают, что Украина выполнит все условия Фонда для очередного пересмотра программы.

Также Сологуб сообщил, что вопросов к НБУ у Фонда нет, в частности, предусмотренный программой показатель уровня чистых резервов выполняется.

Нацбанк в 2018 году ожидает получения нашей страной около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда, а также получения правительством кредитов от Евросоюза и Всемирного банка.

Как говорится в материалах НБУ, это позволит увеличить международные резервы до 21,6 млрд долл. на конец текущего года, однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, и международные резервы несколько сократятся.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 21,6 млрд долл. с 20,5 млрд долл., прогнозируемых ранее.

Также Нацбанк улучшил прогноз для платежного баланса, согласно которым в 2018 году баланс будет сведен с профицитом в 2,6 млрд долл. (прежний прогноз - 1,8 млрд долл.).

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.