Прелет делегации во главе с Порошенко в Германию обошелся в 1,3 миллиона гривень

Визит президента Украины Петра Порошенко в Германию состоялся 10 апреля.

Государственное управление делами потратило почти 1,3 млн грн на авиаперелет украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Германию, который состоялся 10 апреля.

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Об этом говорится на сайте Единого портала использования публичных средств.

Согласно опубликованным данным, 6 апреля была осуществлена оплата в размере 1,279 млн грн государственному авиационному предприятию "Украина" за авиаперевозку делегации во главе с президентом по маршруту Киев - Мюнхен - Берлин - Киев.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля состоялся визит президента Украины Петра Порошенко в Германию, где он провел встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Хайко Маасом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.