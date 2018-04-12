Минфин хочет повысить цены на дешевые сигареты – СМИ

Если подготовленный министерством законопроект примут, самая дешевая пачка сигарет будет стоить почти 27 грн.

Уже в начале лета в Украине могут существенно подорожать все дешевые марки сигарет. Министерство финансов уже подготовило соответствующий законопроект.

Об этом идет речь в статье «Шоковая терапия для рынка сигарет Украины: под кого Минфин меняет правила игры», опубликованной на портале LB.ua

«Если документ примут, самая дешевая пачка сигарет будет стоить почти 27 грн. Сейчас в дешевом сегменте цена на сигареты колеблется в диапазоне от 18-22 грн», - пишут авторы.

Как отмечается в статье, такое повышение затронет треть всех курильщиков в стране, которых по оценкам Всемирного банка, насчитывается больше 7 млн.

«Многие из тех, кто курит (порядка 2-3 млн) – это люди небогатые, которые и нынешние цены на сигареты едва тянут, и зачастую экономят на чем-то другом. Если цена снова вырастет, им придется экономить еще больше, или же искать возможность купить «серую» продукцию», - говорится в материале.

Кроме того, как отмечается, производят дешевые сигареты в основном небольшие украинские фабрики, и они не смогут конкурировать с международными концернами, если им придется поднять цену. Сегодня цена – это их главное конкурентное преимущество.

«При таком положении вещей заявления о наполнении казны и борьбе за здоровый образ жизни звучат несколько сомнительно… В итоге часть табачного рынка уйдет в тень, покупательская способность украинцев упадет, а ряд производителей обанкротится, и перестанет платить зарплаты и налоги. Где здесь выгода государства и бюджета?», - задают вопрос журналисты.

«И, конечно же, конкретную личную выгоду получат чиновники и депутаты, которые сегодня так активно лоббируют принятие этого законопроекта. По нашей информации, сегодня инициативу Минфина уже согласилась поддержать Государственная фискальная служба, которую возглавляет Мирослав Продан, а с остальными согласовывающими органами ведется активная работа», - говорится в материале.