Требования к обслуживающим бюджетников банкам ужесточат

Министерство финансов Украины разработало новый порядок отбора банков для обслуживания бюджетных учреждений, предусматривающий новые критерии отбора финучреждений.

Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Владимир Коцюба в ходе круглого стола.

По словам чиновника, у министерства уже есть определенные наработки по вопросу отбора банков для обслуживания бюджетных учреждений, которые обсуждались с Национальным банком Украины и общественностью.

«Относительно зарплатных проектов. На сегодняшний день нами отработан проект, он находится в стадии согласования и в ближайшее время будет вынесен на Кабинет министров», - сказал Коцюба.

Читайте такжеТри банка лишили права выплачивать зарплату бюджетникамПо его словам, проект предполагает дополнительные требования к банкам, обслуживающим бюджетные учреждения, в том числе выполнение норм законодательства и отсутствие мер воздействия НБУ, обязательное участие банка в любой национальной платежной системе, а также наличие ОВГЗ в портфеле банка на сумму не менее 20% регулятивного капитала.

В то же время, чиновник подчеркнул, что есть ряд бюджетных программ, которые должны обслуживаться исключительно в государственных банках, но не уточнил их перечень.