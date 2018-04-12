Украина до 2045 года должна выплатить по госдолгу более 3 триллионов гривень

В текущем году долговые платежи составят 327,7 миллиарда гривень.

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу в ближайшие двадцать восемь лет – в период с 2018 по 2045 год включительно – составит 3,045 триллиона в гривневом эквиваленте.

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Согласно графику на сайте Министерства финансов, в том числе за этот период предстоит вернуть долги на 1,929 триллиона гривень и заплатить 1,116 триллиона гривень в счет их обслуживания.

По информации Минфина, в период с 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит оплатить в счет погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга 1,303 триллиона.

В текущем году долговые платежи составят 327,7 миллиарда гривень, в 2019 – 313,9 миллиарда гривень, в 2020 – 265,9 миллиарда гривень, в 2021 – 222,4 миллиарда гривень, в 2022 – 173,2 миллиарда гривень.

В период с 2023 по 2027 год такие платежи составят 805,3 миллиарда гривень, с 2028 по 2032 год - 593,1 миллиарда гривень, с 2033 по 2037 год – 169,6 миллиарда гривень, с 2038 по 2045 год – 173,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Министерства финансов о выполнении в 2017 году среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2017-2019 годы, расходы госбюджета на погашение и обслуживание государственного долга в 2017 году составили 474 миллиарда гривень, в том числе на погашение госдолга направлено 363,5 миллиарда гривень, на обслуживание – 110,5 миллиарда гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% - до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.