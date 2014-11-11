Украинцы забрали больше половины депозитов из двух крупнейших российских банков

Вкладчики сняли со своих депозитных счетов около 34,3 млрд гривень и немногим более $7 млрд за первые девять месяцев этого года. Совокупный депозитный портфель в гривне сократился на 14%, валютный – на 31%, сообщает Hubs.

Больше всех от оттока депозитов пострадали российские банки. Так, в ТОП-25 по оттоку депозитов попали Сбербанк России, потерявший 52,4% гривневого портфеля, ВТБ Банк – 53,4% портфеля в гривне и 57,9% в валюте.

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Три банка попали в список по инерции. Банк Кипра поглощен Альфа-Банком, активы и пассивы Кредитпромбанка и Астра-банка переходят в Дельта Банк.

Банки «семьи» Януковича попали как в топ-25 по сумме, так и в топ-25 по доле. Из ВБРа ушло 63,7% депозитов в гривне, Укрбизнесбанк потерял 54,3% в гривне и 60% в валюте. Банк «Юнисон», который связывают с Александром Клименко, потерял 65,3% валютных вкладов.

Если подсчитать в деньгах, то больше всех забрали из Приватбанка. Его клиенты сняли 9 млрд гривен и $1,9 млрд. Большие цифры легко объяснить. В крупнейшем банке страны держат сбережения 49,2% вкладчиков. Относительные «минусы» не отличаются от средних по системе: «Приват» потерял 15% в гривне и 33% в валюте.

Вклады потеряли четыре российских банка: Сбербанк России, ВТБ Банк, Проминвестбанк и Альфа-Банк.

Не посчастливилось миллиардерам Ринату Ахметову (ПУМБ) и Виктору Пинчуку («Кредит Днепр»), мультимиллионерам Олегу Бахматюку (VAB Банк и «Финансовая инициатива»), Дмитрию Фирташу («Надра») и Николаю Лагуну (Дельта Банк). Стало меньше вкладчиков и у крупнейших европейских банков.

Наибольший отток депозитов был зафиксирован в первом квартале (32 млрд гривен и $10,97 млрд). По итогам полугодия - 32 млрд гривен и $6 млрд. В третьем квартале вкладчики сняли меньше - около 2 млрд гривен и $1 млрд.

Напомним, в начале месяца НБУ запретил в Украине депозиты и кредиты в российских рублях.