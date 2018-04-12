Товарооборот между Украиной и Литвой в прошлом году превысил $1 миллиард

Главы правительств Украины и Литвы обсудили ситуацию вокруг российского проекта "Северный поток-2" и договорились о необходимости противодействовать реализации этой опасной, прежде всего с политической точки зрения, инициативы.

Товарооборот между Украиной и Литвой в 2017 году вырос на 23,4%, до 1,054 миллиарда долларов и страны планируют усилить свои логистические возможности.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи в Киеве премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.

Согласно сообщению, Гройсман отметил, что Киев и Вильнюс взяли хороший темп взаимного сотрудничества, а также активную наступательную позицию Литвы в продвижении идеи Европейского инвестиционного плана для Украины на различных международных площадках. Премьер обратил внимание на высокую динамику торгово-экономического сотрудничества и значительные перспективы увеличения объемов грузовых перевозок между портами Черного и Балтийского морей, в том числе контейнерным поездом "Викинг".

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость создания миротворческой миссии в регионе. Глава правительства Литвы в рамках визита в Украину посетил Авдеевку и назвал очевидным решение о продолжении политики санкций против России.

"Словами это трудно описать. Видеть не по телевидению и реагировать на то, что происходит в Европе в XXI веке - это важно", - отметил премьер-министр Литвы.

Стороны обсудили ситуацию вокруг российского проекта "Северный поток-2" и договорились о необходимости противодействовать реализации этой опасной, прежде всего с политической точки зрения, инициативы.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.