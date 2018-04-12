Нацбанк ожидает, что заробитчане в этом году перечислят в Украину $9 миллиардов

НБУ ожидает, что трудовая миграция будет продолжаться, в том числе вследствие либерализации условий трудоустройства в соседних странах.

Национальный банк Украины ожидает объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 2018 году на уровне 9 миллиардов долларов, что соответствует объему переводов 2017 года.

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Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Относительно переводов - общая сумма очень близка к тому, что мы получили в прошлом году. В прошлом году мы получили 9 миллиардов долларов. В этом году мы ожидаем примерно в этом диапазоне", - сказал он.

По его словам, НБУ ожидает, что трудовая миграция будет продолжаться, в том числе вследствие либерализации условий трудоустройства в соседних странах.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк оценил объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году в 9,3 миллиарда долларов США, или 8,4% по отношению к ВВП.