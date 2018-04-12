Нацбанк считает сотрудничество с МВФ критически важным

По словам замглавы НБУ, отсрочка с возобновлением сотрудничества сужает возможности для привлечения финансирования накануне пиковых выплат по госдолгу.

Украине критически важно неотложно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, считают в Национальном банке Украины.

Читайте такжеЭксперты улучшили прогноз роста экономики Украины в этом году

"Для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важно неотложно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

По его словам, отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей для привлечения необходимого финансирования в преддверии пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.

Также Сологуб назвал основным риском для реализации макроэкономического прогноза НБУ отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.