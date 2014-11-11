ЕИБ может выделить Украине €400 млн на проекты малого и среднего бизнеса

Об этом говорится в сообщении банка, размещенном на корпоративном сайте.

Как отмечается, кредитные средства могут быть доступны любым бенефициарам, если их запрос не будет превышать трети от общей суммы кредита, оформившим необходимый пакет документов, с учетом национального законодательства и законодательства ЕС.

«Все проекты обсуждаются и являются предметом переговоров до момента подписания кредитных соглашений и одобрения со стороны Совета директоров Банка», - подчеркнули в ЕИБ.

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Ранее власти совместно с ЕИБ заявили о намерении реализовать 4 инфраструктурных инвестиционных проекта, включая проект технического переоснащения магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», на общую сумму 850 млн евро.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и на конец 2013 года составлял 273 млрд евро. За последние пять лет портфель проектов ЕИБ в Украине увеличился вчетверо. Банк финансирует проекты в энергетике, транспортной и муниципальной инфраструктуре. В настоящее время Банк рассматривает возможность финансирования 9 проектов в государственном секторе и 7 проектов – в частном секторе.