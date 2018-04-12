Курс валют на завтра: НБУ укрепил гривню к евро, но опустил к доллару

Официальный курс НБУ на 13 апреля: 100 USD – 2598,6350 гривни; 100 EUR – 3202.2979 гривни; 10 RUR – 4,1869 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2598,6350 (12 апреля – 2592,5912)

100 EUR – 3202,2979 (12 апреля – 3210,6649)

10 RUR – 4,1869 (12 апреля – 4,0470)

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Как сообщает УНИАН, 12 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,04 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов, гривня снизилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9864 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 670 сделок на сумму 452,30 миллиона долларов.