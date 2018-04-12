НБУ с начала года пополнил резервы на межбанке на $1 миллиард

Превышение предложения валюты над спросом позволило регулятору пополнять резервы, не препятствуя укреплению гривни.

Национальный банк Украины с начала года пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1 миллиард долларов.

Читайте такжеУкраинцы в марте увеличили продажу валюты в 6 раз

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

"С начала года чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке превысила 1 миллиард долларов США", - сказал Сологуб, отмечая, что превышение предложения валюты на рынке над спросом на нее позволило регулятору пополнять международные резервы, не препятствуя укреплению гривни.

По его словам, предыдущие повышения учетной ставки НБУ повысили привлекательность гривневых финансовых инструментов, что способствовало притоку иностранного капитала.

Кроме того, выросли поступления валютной выручки от экспортеров, в том числе 46% продаж валюты в марте обеспечили горно-металлургические компании, еще 36% - аграрные. Также бизнес продавал валюту для уплаты налогов за 2017 год.

Сологуб подчеркнул, что все эти факторы способствовали укреплению гривни, что сказалось на ценах топлива и импортных товаров, а в перспективе благоприятно повлияет на инфляционные ожидания.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составили 18,191 миллиарда долларов, что на 3,3% ниже показателя на начало года. В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.

Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 21,6 миллиарда долларов с 20,5 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее, ожидая в текущем году около 2 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, а также кредитов от Евросоюза и Всемирного банка.