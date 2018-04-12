Обвал на финансовых рынках России из-за санкций США не повлияет на Украину - НБУ

По оценкам Нацбанка, возможный негативный эффект будет минимальным.

Национальный банк Украины не ожидает существенного влияния на финансовый рынок Украины от обвала на рынках Российской Федерации после введения новых санкций США против российских компаний, олигархов и должностных лиц.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"У нас доля российского экспорта сейчас 8%. Говорить о том, что какой-то значимый эффект будет, не приходится. Эффект будет минимальным", - сказал он.

Сологуб cообщил также, что доходность украинских еврооблигаций за последние несколько дней выросла, но потом снова вернулась к прежним значениям.

"Мы пока не видим какого-либо значимого эффекта. У нас экономики сильно десинхронизировались за последние годы и по валютному рынку, и по инфляции, и по экспорту", - пояснил замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

Под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель Совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Введение новых санкций США спровоцировало в России резкое падение рубля и стоимости акций вышеуказанных компаний. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 апреля российские олигархи потеряли более 15 миллиардов долларов.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что обвал российского рубля после введения новых санкций США не окажет существенного влияния на валютный рынок Украины в краткосрочной перспективе, однако некоторое влияние возможно в дальнейшем при полномасштабном кризисе в РФ.