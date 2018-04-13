Ради "доллара по 8" Янукович исчерпал золотовалютные резервы страны - эксперт

По мнению экс-банкира, справедливый курс доллара сейчас должен быть на уровне 23-24 гривень.

Искусственное удержание курса доллара на уровне 8 гривен во времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал бывший банкир Роман Сульжик, передает ТСН.

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По его словам, во время правления Януковича внешний долг Украины вырос со 100 млрд до 140 млрд долларов США. Когда он пришел к власти, запасы золотовалютных резервов Украины составляли порядка 35 млрд долларов, а после него осталось 20 млрд долларов.

"Все эти резервы и были потрачены на то, чтобы держать курс гривны по 8. На самом деле курс гривны, чтобы он был сбалансированным и резервы не тратились, должен был плавно увеличиваться. Вместо этого его искусственно держали на уровне 8", - сказал Сульжик.

По мнению экс-банкира, справедливый курс доллара сейчас должен быть на уровне 23-24 гривен. Роман Сульжик считает положительным, что дискуссия в правительстве, парламенте и НБУ идет в сторону валютной либерализации. В частности, он отметил внесенный президентом Петром Порошенко закон о валютной либерализации.

"Это действительно те вещи, которые позволят нам интегрировать Украину в мировую финансовую систему", - считает экс-банкир.