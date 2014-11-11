Гривня к закрытию межбанка упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар
16:24, 11 ноября 2014Финансы
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Котировки гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 11 ноября к закрытию торгов упали до значений 15,90/16,25 грн/долл.
Гривня упала до нового исторического минимума / Фото УНИАН
Котировки гривни по отношению к евро упали до уровня 19,7668/20,2020 грн/евро, передает УкрДилинг.
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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3409/03488 грн/руб.
Ранее УНИАН сообщал, что доллар на межбанке преодолел психологическую отметку в 16 гривень, евро - в 20 гривень.
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