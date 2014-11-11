Гривня к закрытию межбанка упала до нового исторического минимума - 16,25 за доллар

Котировки гривни по отношению к евро упали до уровня 19,7668/20,2020 грн/евро, передает УкрДилинг.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3409/03488 грн/руб.

Ранее УНИАН сообщал, что доллар на межбанке преодолел психологическую отметку в 16 гривень, евро - в 20 гривень.