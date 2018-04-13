В Украине чеканят новые монеты: как создают металлические 1 и 2 гривни (фото, видео)

Одна гривня теперь похожа на одну копейку. Копейка была 16 миллиметров, гривна - 18.

Через две недели, 27 апреля, в Украине в обращении появятся новые монеты - одна гривня, которая будет существенно отличаться от той, что сейчас, и две гривни, которых еще до сих пор не было. Через год-два в оборот пустят пять и десять гривень монетами.

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Бумажные купюры номиналами один, два, пять и десять гривень вообще перестанут печатать, чтобы впоследствии их заменили металлические деньги. Так, по подсчетам Нацбанка, государство сэкономит миллиард гривень.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

"Сплав очень дорогой и поэтому было решено заменить алюминий и бронзу на сталь. Если бы мы сегодня отчеканили одну гривну, она бы стоила гораздо дороже, чем номинал одной гривны", - говорит директор Монетного двора НБУ Владимир Решинский.

Время службы бумажных денег - год. Металлических - 20. Одна гривня теперь похожа на одну копейку. Копейка была 16 миллиметров, гривна - 18. На монете изображен Владимир Великий. Две гривны немного больше - 20 миллиметров. Такого же серебристого цвета. Вместо герба - Ярослав Мудрый. Изображения, которые были на бумажных деньгах, частично сохранили на металлических.

Как говорится в сюжете, хранилища в Монетном дворе, в которое сбрасывают кучу копеек, как в мультфильмах о сокровищах, нет. Все сразу считают и упаковывают. Если не будет хватать хоть одной монеты – будут искать, пока не найдут. Один брикет упакованных копеек весит четыре килограмма, в нем упакованы 2 тыс. грн.

Государство заказало 140 миллионов одногривневых монет и 145 миллионов - двугривневых. Через год обещают начать замену 5-гривневых и 10-гривневых купюр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк выпустит в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Так, с 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни. Монеты номиналом 5 и 10 гривень будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор не будет, но прекратит их выпуск.