Состоятельных украинцев могут обязать ежегодно подавать декларации

Также Минфин предлагает предоставить Фискальной службе информацию о банковских счетах состоятельных украинцев.

Министерство финансов Украины представило на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым предлагается предоставить Государственной фискальной службе информацию о банковских счетах состоятельных украинцев.

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Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами» опубликован на сайте министерства для обсуждения.

«Во исполнение стратегии Кабинета министров по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Минфин наработал законопроект, который позволит уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и, одновременно, ввести мировую практику в работе с налогоплательщиками с высокими доходами», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Минфин отметил, что законопроект предусматривает введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, взятие такой категории на учет и ежегодное представление ими налоговой декларации.

Документ также предусматривает расширение объема информации, которая будет предоставляться банковскими учреждениями по письменному требованию органов доходов и сборов по банковским счетам лиц с высокими доходами, при условии надлежащей защиты таких данных.

Как сообщал УНИАН, доходы в размере свыше миллиона гривень, полученные в течение 2017 года, на 21 марта в Украине задекларировал 1061 человек, что почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Декларационная кампания 2018 года стартовала в Украине с 1 января, в ходе нее граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2017 года.

В ходе декларационной кампании 2017 года о своих доходах за 2016 год отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору – 226,5 млн грн.