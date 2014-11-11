Нацбанк объясняет октябрьскую инфляцию падением гривни и сезонным ростом цен

Нацбанк отмечает, что по сравнению с сентябрем рост инфляции замедлился за счет снижения стоимости топлива на 2% и фруктов на 2,1%.

По подсчетам Нацбанка, рост цен на продукты с высокой степенью обработки ускорился до 2,5%, что объясняется влиянием девальвации гривни. По оценкам регулятора, в следующем месяце существенное влияние на динамику стоимости плодоовощной продукции может оказать эмбарго на отечественную продукцию растениеводства, установленное Российской Федерацией в конце октября.

Читайте такжеБазовая инфляция с начала года ускорилась почти до 17%Нацбанк отметил, что административно регулируемые цены выросли на 2,7%, обусловив рост инфляции на 0,6 п.п. Продолжился так же рост цен на жилищно-коммунальные услуги, в частности, тарифы на отопление выросли 10,8%, обусловив рост инфляции на 0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре по сравнению с сентябрем 2014 года замедлилась до 2,4%, в годовом выражении (против октября 2013 года) инфляция ускорилась до 19,8% с 17,5%, с начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в октябре ускорилась до 19% с 16,2%, зафиксированных месяцем ранее.