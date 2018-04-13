В России придумали, как ответить на санкции США

Российские депутаты хотят ограничить ввоз американских лекарств, сигарет и алкоголя и прекратить поставки в США ракетных двигателей, произведенных на российских заводах.

В российскую Госдуму внесен проект закона об ответе на американские санкции против нескольких десятков бизнеменов, чиновников и госменеджеров. Депутаты хотят ограничить ввоз американских лекарств, сигарет и алкоголя и прекратить поставки в США ракетных двигателей, произведенных на российских заводах.

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Как заявил в пятницу первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в законопроекте предлагается также остановить международное сотрудничество в атомной отрасли и авиастроении, при этом речь идет не только о США, но и об "иных иностранных государствах": как тех, кто поддерживает санкции США против российских олигархов, так и тех, кто поддерживает позицию Вашингтона по Сирии.

Как пишет Русская служба Би-би-си, под запрет либо ограничение могут попасть: закупки программного обеспечения и IT-оборудования из США и других стран в государственных, муниципальных учреждениях и некоторых организациях; лекарства, кроме тех, аналоги которых не производятся в России; американские табачные изделия и алкоголь; сельскохозяйственная продукция и продовольствие, страной происхождения которых являются США и поддерживающие позицию Вашингтона страны; редкоземельные металлы, сырье.

Депутаты хотят ограничить право работы граждан США на территории России и запретить иностранным компаниям участвовать в приватизации, ограничить им право оказания консалтинговых, аудиторских и юридических услуг.

Также планируется прекратить поставки в США:урана (и вообще остановить сотрудничество в атомной отрасли); ракетных двигателей, произведенных российскими компаниями; комплектующие для авиалайнеров.

Как пишет издание, не ясно, что конкретно имеется в виду под прекращением сотрудничества в авиастроении - только запрет экспорта металлов и произведенных в России деталей для таких корпораций, как Boeing, или также запрет на покупку авиалайнеров российскими авиаперевозчиками.

Законопроект внесен председателем Думы и лидерами всех фракций. Ранее подобные законы об экономических мерах парламенту предлагало правительство России. В антиамериканском законопроекте (как его назвали в Думе) правительству предоставляется право добавлять в санкционный список любые товары, произведенные в США.

Напомним, 11 апреля премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия может ограничить поставки американских товаров на российские рынки.

Как сообщалось, 6 апреля США ввели санкции в отношении нескольких десятков бизнесменов, чиновников и госменеджеров. В их числе Олег Дерипаска, Владимир Богданов и Виктор Вексельберг. Кроме того, под санкции попали несколько российских компаний.

В числе главных пострадавших оказался Дерипаска, так как в санкционные списки попали восемь связанных с ним компаний, в том числе "Русал".

Россиянам, оказавшимся в санкционных списках, запретили въезд в США, кроме того, активы на территории этой страны заморожены.

В случае с компаниями, инвесторы должна избавиться от долговых бумаг и акций En+, "Русала" и группы "ГАЗ".

Кроме того, до 5 июня они должны прекратить любые соглашения и разорвать контракты с 12 компаниями, список которых опубликован на сайте Минфина США. В их числе агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", En+, "Евросибэнерго","Ренова", "Русал", а также с компаниями, в которых контроль пренадлежит попавшим под санкции компаниям.

В первый рабочий день после санкций, 9 апреля, акции российских компаний начали резко падать в цене. Акции "Русала" упали на бирже в Гонконге на 50%, компания предупредила о возможном техническом дефолте. Кроме того, резко подешевели почти все российские компании, торгующиеся на бирже в Лондоне. Также обвалился индекс Московской биржи и рубль. Дешевели не только компании, попавшие под санкции, но и другие.

В общей сложности по итогам понедельника более 50 российских бизнесменов потеряли совокупно почти 16 млрд долларов.

По данным статистической службы США, торговый оборот двух стран по итогам 2017 года составил 24 млрд долларов. На поставки США в Россию пришлось 17 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США.

Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляют в Россию продукцию машиностроения.

В последний раз Россия вводила контрсанкции летом 2014 года - в ответ на санкции запада. Россия ввела запрет на поставки мяса, овощей, фруктов, мяса птицы, рыбы, сыра и молочных продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии. Затем запрет расширился на поставки из Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.