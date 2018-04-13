Рост цен в Украине опережает прогнозы - Нацбанк

По оценкам НБУ, монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции.

Фактическая инфляция в Украине в марте на уровне 13,2% в годовом выражении осталась выше прогноза Национального банка.

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Об этом говорится в комментарии Нацбанка относительно динамики инфляции в Украине в марте, которая второй месяц подряд замедлилась.

"Несмотря на некоторое снижение, фактическая инфляция в годовом выражении осталась несколько выше прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за январь 2018 года, и цели Национального банка", - говорится в комментарии.

По оценкам НБУ, монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возврат в целевой диапазон в середине 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года составила 13,2%, замедлившись по сравнению с 14% месяцем ранее.