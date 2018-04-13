Криптовалютные качели: курс биткоина превысил $8 тысяч

Остальные криптовалюты также находятся в "зеленой зоне" и демонстрируют рост.

Цена криптовалюта Вitcoin поднялась выше отметки 8 тысяч долларов. Остальные криптовалюты также дорожают. Читайте такжеЮжная Корея запустит криптовалюту для соцвыплат Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap. Цена Bitcoin за последние сутки повысилась на 13,51% и составила 8017 долларов. Остальные криптовалюты также находятся в "зеленой зоне". Ethereum вырос на 17,12% - до 507,9 долларов, Ripple на 20,59% - до 0,62 доллара. Капитализация рынка в сутки выросла на 24 миллиарда и составляет 321 миллиардов долларов.

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