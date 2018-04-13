Криптовалютные качели: курс биткоина превысил $8 тысяч
14:06, 13 апреля 2018Финансы
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Остальные криптовалюты также находятся в "зеленой зоне" и демонстрируют рост.
Иллюстрация REUTERS
Цена криптовалюта Вitcoin поднялась выше отметки 8 тысяч долларов. Остальные криптовалюты также дорожают.
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Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Цена Bitcoin за последние сутки повысилась на 13,51% и составила 8017 долларов.
Остальные криптовалюты также находятся в "зеленой зоне".
Ethereum вырос на 17,12% - до 507,9 долларов, Ripple на 20,59% - до 0,62 доллара.
Капитализация рынка в сутки выросла на 24 миллиарда и составляет 321 миллиардов долларов.
фото coinmarketcap.com
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