Криптовалютные качели: курс биткоина превысил $8 тысяч

14:06, 13 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Цена Bitcoin за последние сутки повысилась на 13,51% и составила 8017 долларов.

Остальные криптовалюты также находятся в "зеленой зоне".

Ethereum вырос на 17,12% - до 507,9 долларов, Ripple на 20,59% - до 0,62 доллара.

Капитализация рынка в сутки выросла на 24 миллиарда и составляет 321 миллиардов долларов.

фото coinmarketcap.com

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Теги: #курс биткоина#рынок криптовалют