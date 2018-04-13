Гривня снизилась к доллару и евро

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,12/26,15 грн/долл.

В пятницу, 13 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,12/26,15 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня снизилась к доллару на 9 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,21/32,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4199/0,4209 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,1165 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 460 сделки на сумму 289,02 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,04 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,02/32,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4016/0,4022 грн/рубль.