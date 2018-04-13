В Кабмине обещают очередное повышение пенсий

Ресурс для увеличения размера выплат украинским пенсионерам появился за счет увеличения поступлений в Пенсионный фонд.

Кабинет министров Украины в 2018 году планирует осуществить дополнительные меры по увеличению размеров пенсий в Украине, сообщается на правительственном портале со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

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"В первом квартале мы собрали в Пенсионный фонд почти на 2 миллиарда больше, чем планировали. То есть, у нас есть все возможности для появления дополнительного ресурса, и, если такая тенденция сохранится, мы выйдем с новыми инициативами по повышению пенсий в 2018 году", - сказал он.

По словам Розенко, один из первых социальных проектов в пенсионной сфере, который правительство реализует в этом году, - это пересчет пенсий военным пенсионерам. "Напомню, что перерасчет "военных пенсий" осуществляется "задним числом" - с 1 января 2018 года. До 1 мая все пенсионеры должны получить свои повышенные выплаты в полном объеме", - подчеркнул он.

Вице-премьер-министр отметил, что сейчас Министерство социальной политики разрабатывает механизм повышения пенсий людям, которые имели большой стаж, но маленькие зарплаты. "Этот вопрос возник при осовременивании пенсий. Проблема заключается в том, что при советской власти, в первые годы независимости Украины люди имели большой стаж, но работали или в колхозах за трудодни, или за копейки. Это не наша вина, но мы не можем на это не отреагировать. Людям, которые всю жизнь отработали, имеют колоссальный страховой стаж - 35, 40, 45 лет - дополнительно нужно разработать стимулы для повышения пенсии. Сейчас министерство этим занимается, и мы ждем предложения, как это можно будет урегулировать", - пояснил он.

Розенко также рассказал, что наибольшее повышение пенсий в результате их осовременивания в октябре 2017 получили те, кто имел достаточный трудовой стаж и достаточно высокую заработную плату, с которой выходили на пенсию. "Более 2 миллионов украинский получили прибавку к пенсии свыше 1000 гривень, а около 100 тысяч человек - более 5000 гривень. И я подчеркиваю, речь идет не о чиновниках. Это металлурги, шахтеры, люди, которые всю жизнь "пропахали" на вредных производствах. Мы не перечисляли пенсии ни бывшим чиновникам, ни бывшим депутатам, ни бывшим прокурорам, ни бывшим судьям. Их эта пенсионная реформа не касалась", - подытожил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

В начале марта Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

21 февраля 2018 года правительство приняло решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.

По информации Кабмина, Пенсионный фонд Украины со второй половины марта должен был начать выплаты пересчитанных пенсий для 12 силовых ведомств.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 гривень. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 гривень. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 гривень. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 гривни.