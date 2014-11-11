В коалиционное соглашение внесли экономические ориентиры для правительства

Участники будущей коалиции в новой Раде внесли в текст соглашения экономические ориентиры, которое призваны детализировать целевые показатели для будущего правительства, заявил на брифинге замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«По итогам полученных комментариев мы приняли решение внести некоторые изменения в ключевые индикаторы успеха, предусмотренные проектом коалиционного соглашения», - сказал Шимкив.

По словам замглавы АП, в проект коалиционного соглашения добавили новые целевые показатели энергоемкости ВВП, индекса восприятия коррупции, доверия к правоохранительным органам, качества среднего образования и жизни, а также исключили индикатор инфляции.

Читайте такжеЕвропейская бизнес-ассоциация советует новой Раде вдвое сократить госрасходыТакже изменения были внесены в значения некоторых индикаторов, среди которых рейтинг легкости ведения бизнеса, процент военных затрат по отношению к ВВП, количество профессиональных военных, доверие экспертной среды к судам, количество фильмов украинского производства в широком прокате.

Как сообщал УНИАН, ранее Шимкив сообщал, что в Администрации президента ожидают формирования коалиции сразу после официального оглашения ЦИКом результатов выборов как по мажоритарным округам, так и по партийным спискам. По его информации, в процессе подготовки коалиционного соглашения за основу был взят опыт и принципы, которые используются в европейских странах, а именно - детальный подход, определение конкретных целей, задач и временных рамок.