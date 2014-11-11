Украинцы в октябре купили валюты на $339 млн больше, чем продали

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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«Объем валюты, купленной банками у населения, - 258,4 млн долл… Объем валюты, проданной населению, - 597,4 млн долл.», - говорится в сообщении.

В то же время, по итогам января-октября чистая покупка валюты населением составила 2,341 млрд долл. (в эквиваленте), что в 2 раза выше показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (1,157 млрд долл. в эквиваленте).

Как сообщал УНИАН, чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в сентябре составила 264,6 млн долл.

Также сообщалось, что украинцы в августе купили валюты на $200 млн больше, чем продали.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 ноября 2014 года составили 12,587 млрд долл., что на 23,2%, или на 3,798 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 16,385 млрд долл.